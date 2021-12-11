Вже 19 грудня українці, які зробили собі два щеплення від коронавірусу, зможуть оформити виплату в розмірі тисячі гривень, яка надійде до них на рахунок.

Як передає Politeka.net, програма почне працювати в кінці цього року, але гроші можна буде отримати і пізніше. Правда, витратити їх можна буде тільки на певні товари і послуги.

Подати заяву на отримання грошей можна буде через додаток «Дія», в якому знаходяться сертифікати про вакцинацію. Відзначається, що для пенсіонерів і людей, у яких немає доступу до додатка, незабаром з'явиться альтернативний спосіб отримати гроші.

Щоб отримати гроші вже в цьому році, необхідно буде оформити заявку в додатку до 29 грудня. Запис на виплату стартує 13 Грудня. На даний момент до програми підключені такі банки як Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Гроші будуть перераховані на віртуальну карту, створену в одному з банків-партнерів.

Як відомо, витратити гроші можна буде на квитки в театр або кіно, абонемент в спортивний зал або квиток на транспорт в межах України. Також можна буде купити за ці гроші книгу. Відзначається, що витратити виплати необхідно буде протягом чотирьох місяців.

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