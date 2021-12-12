Українці в грудні отримають платіжки за листопад з сумами за опалення і гарячу воду в оновленому форматі - окремим рядком винесуть важливу складову.

Тепер щомісяця буде відображатися абонплата. Нововведення передбачено Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

Відзначається, що раніше, наприклад, за обслуговування і заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води жителі платили у вигляді внесків, тепер це включено в плату за абонентське обслуговування.

Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири складе 30,95 грн. за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн. за послугу з постачання гарячої води.

Крім того, у частини клієнтів з'явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають близькі або рівні нулю. Новий рядок відображає мінімальну частину середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Українці активно обговорюють в Мережі це ноухау:

"А чому абонплата різна для різних будинків? Від чого це залежить? - від типу будинків, кількості квартир, типу лічильника та інших факторів"

"Батареї за листопад були ледь теплими, подивимося скільки нарахують, і порівняємо з минулим роком"

"А якщо не користуюся гарячим водопостачанням? Бойлер. Подаю 0 показники. Як не платити цю абонплату? Чому я повинен платити за послугу, якою не користуюся?"

"Жити стало краще, жити стало веселіше: говорили вони🙄🙄🙄"

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