За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Заході України очікується мокрий сніг та заморозки, ртутний стовпчик термометра опуститься до -4 °C.

Як пише Politeka.net, завтра, 14 грудня, на Заході України очікують снігопади та заморозки, передають синоптики Українського гідрометеорологічного центру. За даними, найхолодніше буде у місті Чернівці, де вночі температура повітря може опуститися від -2 до -4°C, а вдень до -2°C. В Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому вдень та вночі йтиме мокрий сніг.

Натомість у Львові, Рівному та Луцьку засніжить тільки вночі. У Києві температура повітря прогріється до 2°C, вночі йтиме сніг, а вдень задощить.

На Півночі, Північному сході, Сході та Південному сході опадів 14 грудня не очікується. Подекуди температура повітря прогріється до 5°C. У Миколаєві та Херсоні ртутний стовпчик підніметься від 3 до 5°C, а в Одесі повітря прогріється від 4 до 6°C, вдень та вночі йтиме дощ.

На Кримському півострові опадів не буде, температура повітря вдень прогріється від 7 до 9°C, а вночі буде від 3 до 5°C.

Рaніше Politeka писала, що негода з новою силою атакує Одесу, температура поповзе вниз: Детальний прогноз.

Нагадаємо, що дощі та снігопади атакують Україну з новою силою, погода остаточно зіпсується: до чого готуватися.

А ще Politeka повідомляла дощі, мокрий сніг та морози до -5: погода влаштує українцям перевірку на міцність, деталі прогнозу.