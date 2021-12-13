Як пише Politeka.net, завтра, 14 грудня, на Заході України очікують снігопади та заморозки, передають синоптики Українського гідрометеорологічного центру. За даними, найхолодніше буде у місті Чернівці, де вночі температура повітря може опуститися від -2 до -4°C, а вдень до -2°C. В Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому вдень та вночі йтиме мокрий сніг.
Натомість у Львові, Рівному та Луцьку засніжить тільки вночі. У Києві температура повітря прогріється до 2°C, вночі йтиме сніг, а вдень задощить.
На Півночі, Північному сході, Сході та Південному сході опадів 14 грудня не очікується. Подекуди температура повітря прогріється до 5°C. У Миколаєві та Херсоні ртутний стовпчик підніметься від 3 до 5°C, а в Одесі повітря прогріється від 4 до 6°C, вдень та вночі йтиме дощ.
На Кримському півострові опадів не буде, температура повітря вдень прогріється від 7 до 9°C, а вночі буде від 3 до 5°C.
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