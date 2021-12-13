Про це передає Politeka.net, з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Так, з'ясувалися важливі нюанси щодо отримання тисячі гривень за вакцинацію. З 19 грудня українці можуть подати заявку в додатку "Дія" за допомогою всього декількох кліків. Програма стане доступна українцям, які досягли 18 років, і ті, хто отримав в додатку "Дія" зелений сертифікат.
Для того, щоб отримати виплату необхідно:
- Оформити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Отримати гроші на звичайну картку – не можна
- Авторизуйтеся в додатку "Дія"
- Переконайтеся, що в додатку у вас є саме зелений сертифікат
- Зайдіть в розділ Послуги та виберіть "єПідтримка"
- Виберіть для виплати карту "єПідтримка" і чекайте надходження грошей.
Варто відзначити, що сертифікат з порталу "Дія" або паперовий від сімейного лікаря не підходять.
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Також, у своєму телеграм-каналі Михайло Федоров розповів про те, що буде підключений ще один великий онлайн-банк.
На цей момент українці відкрили 1,035 млн віртуальних карт в рамках проєкту "еПідтримка".
За даними, в Монобанк відкрито 878 572 карт, в А-Банку 84 292 карт і в Альфа-Банку - 72 361 карт.
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