Українцям роз'яснили, що робити якщо до повного стажу, припустимо, не вистачає декількох місяців - куди звертатися, як "докупити" або чи є ще варіанти.

Так, до "Пенсійного кур'єра" звернулася пенсіонерка, якій до повного стажу, тобто 30 років, не вистачає двох місяців. Жінка поцікавилася, чи має вона право укласти договір про добровільну участь і докупити необхідний стаж.

Пенсіонерці відповіли, що перерахунок з урахуванням страхового стажу, придбаного після призначення пенсії, проводиться, якщо людина після призначення пенсії продовжувала працювати і сплачувати страхові внески.

Тому укладення договору добровільного страхування, за яким буде проведена сплата за два місяці після виходу на пенсію, не дасть права на перерахунок пенсії.

Є кілька рішень ситуації:

офіційно відпрацювати ці два місяці зі сплатою внесків. І обов'язково подати заяву про перерахунок пенсії - для цього не потрібно чекати два роки. Такий перерахунок повинні провести відразу.

якщо немає можливості працевлаштуватися, то варто проаналізувати страховий стаж, починаючи з 01.01.2004, з урахуванням якого обчислена пенсія: можливо, є неповні місяці роботи (із заробітком менше мінімального). За таких обставин до страхового стажу у календарному місяці роботи враховано дні, адже стаж обчислюється пропорційно сплаченим внескам. У такому випадку можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску, щоб отримати не 15, а 30 днів стажу на місяць. Тоді доплата, наприклад, за чотири неповних місяці дасть два місяці до набутого стажу.

Для визначення суми і періоду доплати треба звернутися до фахівців територіального управління Пенсійного фонду. Після здійснення доплати й подання відповідної звітності для перерахунку потрібно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву.

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