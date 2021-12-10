С 2022 года начинает работать закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по которому требования к трудовому стажу ужесточат.

Как сообщают на официальном сайте Минсоцполитики, чтобы в 2022 выйти на пенсию в 60 лет, гражданину Украины необходимо иметь уже страховой стаж не менее 29 лет. В текущем году было на год меньше - 28 лет. А вот чтобы выйти на пенсию по возрасту в 63 года, нужно заработать страховой стаж от 19 до 29 лет, а в 65 уже от 15 до 19 лет.

Стоит отметить, что ранее Минсоцполитики сообщало, что будет повышена пенсия в случае потери кормильца членам семей погибших защитников и защитниц Украины. Кабмин уже одобрил данное повышение пенсии.

Законопроект предлагает добавить денег в случае потери кормильца: отцу, матери, жене/мужу, одному нетрудоспособному члену семьи и выплачивать ее каждому в размере по 70% денежного довольствия кормильца.

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