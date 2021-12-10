Очередное увеличение размера пенсионных выплат в Украине коснется не всех. Так, правительство решило поднять пенсии семьям военных, которые погибли, защищая родину.

Кабмин одобрил законопроект о повышении пенсий в случае потери кормильца членам семей погибших защитников и защитниц Украины (военнослужащих и добровольцев), отмечает пресс-служба Минсоцполитики в соцсети Фейсбук.

Стало известно, кому именно и на сколько повысят пенсии.

Законопроект предлагает добавить денег в случае потери кормильца: отцу, матери, жене/мужу, одному нетрудоспособному члену семьи и выплачивать ее каждому в размере по 70% денежного довольствия кормильца.

Если пенсию получают два и более нетрудоспособных членов семьи (без учета отца, матери, жены/супруга), она назначается каждому в размере по 50% денежного довольствия кормильца.

Отмечается, что под категорию "погибшего/умершего военнослужащего или добровольца" подпадают те, кто погиб в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или исполнении других обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте и в группах, признанных такими законодательством Украины, как ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы или участие в боевых действиях в мирное время.

Напомним, с 1 января 2022 в Украине вступят в силу изменения, внесенные в постановление Кабмина о выплатах при утрате кормильца, который погиб, защищая родину на Донбассе.

Получателям будут платить не менее 7800 грн. Сейчас они получают до 6100 грн. Для получения денежной помощи понадобится документальное подтверждение причины смерти. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и получить вывод военно-врачебной комиссии.

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