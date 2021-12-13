Як повідомляють російські ЗМІ, Соловйов помер у Москві 13 грудня на 78 році життя. Точна причина смерті поки не розкривається, проте до цього у режисера були серйозні проблеми зі здоров'ям.
Так на початку минулого року Соловйов переніс ішемічний інсульт. Якийсь час він провів у лікарні у важкому стані. Під час реанімації у нього почалася важка лихоманка, стан режисера ускладнювався діабетом і проблемами з серцем.
Соловйов запам'ятався як кінорежисер, сценарист і продюсер. Він був народним артистом Росії і лауреатом Державної премії СРСР. У 1981 і 1987 роках входив до складу журі Венеціанського кінофестивалю.
За своє життя Соловйов створив кілька десятків фільмів, які запам'яталися глядачам. Серед його найвідоміших картин були такі фільми, як» Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема любові", "Ніжний вік", "Анна Кареніна", "Сто днів після дитинства", "Будинок під зоряним небом " та інші.
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Соловйов працював на "Мосфільмі", а з 2019 року очолював Театр-студію САС в Москві.
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