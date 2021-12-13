Ушел их жизни знаменитый советский и российский кинорежиссер Сергей Соловьев, которому было 77 лет: появились первые подробности трагедии.

Как сообщают российские СМИ, Соловьев скончался в Москве 13 декабря на 78 году жизни. Точная причина смерти пока не раскрывается, однако до этого у режиссера были серьезные проблемы со здоровьем.

Так в начале прошлого года Соловьев перенес ишемический инсульт. Какое-то время он провел в больнице в тяжелом состоянии. Во время реанимации у него началась тяжелая лихорадка, состояние режиссера осложнялось диабетом и проблемами с сердцем.

Соловьев запомнился как кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он был народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах входил в состав жюри Венецианского кинофестиваля.

За свою жизнь Соловьев создал несколько десятков фильмов, которые запомнились зрителям. Среди его самых известных картин были такие фильмы, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом» и другие.

Соловьев работал на «Мосфильме», а с 2019 года возглавлял Театр-студию САС в Москве.

Напомним, тяжелая болезнь унесла жизнь знаменитого актера.

Как сообщала Politeka, не стало звезды советских фильмов.

Также Politeka писала, что жена известного актера почти месяц скрывала его смерть.