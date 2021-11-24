Немецкий актер, певец и режиссер Фолькер Лехтенбринк умер в возрасте 77 лет после тяжелой болезни - смерть артиста наступила 22 ноября.

Фолькер отошел в кругу семьи в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

Он был человеком с отличительным звонким голосом и неутолимой жизненной тягой. Еще в детстве этот прекрасный человек хотел стать актером.

Уже в восемь лет Фолькер Лехтенбринк подал заявку на роль диктора детских передач на северогерманском вещании (NDR) - и был быстро принят. В десять лет он впервые появился на сцене в Рождественской сказке в Гамбургском драматическом театре.

В 1959-м дебютировал в большом кино - в номинированной на "Оскар" важной антивоенной драме "Мост".

В 70-м начал музыкальную карьеру, продолжая активно сниматься в кино и в сериалах: "Когда Санта упал на Землю", "Африка, любовь моя", "Криминальный кроссворд", "Место преступления", "Деррик", "Фауст". Снимался в рекламе и дублировал популярные фильмы и сериалы.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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