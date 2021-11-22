21 ноября скончался советский, узбекский актер театра и кино Бахтияр Ихтияров - он остался навсегда в кино и театре своего народа, в памяти родных и друзей.

О смерти народного артиста Узбекистана сообщил на Facebook режиссер Али Хамраев.

"Из Ташкента пришла горькая-горькая весть: на 82-м году жизни умер мой друг Бахтияр Ихтияров... Имя Бахтияр в переводе означает "счастливый", и мой друг действительно прожил большую и счастливую жизнь. А как он пел народные и шуточные песни!.. Наши посиделки в чайхане не обходились без этого замечательного человека… Не верится, что Бахтияра больше нет… Не верится…", - написал режиссер.

Бахтияр Ихтияров начал сниматься в кино с 1962 года и создал свыше 60 прекрасных, запоминающихся образов в картинах разных стран - болгарских, таджикских, югославских, афганских.

На экранах - с начала 60-х: "Над пустыней небо", "Где ты, моя Зульфия?" - главная роль, "Плюс единица", водонос Анвар из "Завещания старого мастера", "Человек уходит за птицами", "Седьмой джинн", советско-индийская сказка "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников", "Жаркое лето в Кабуле" - всего порядка полусотни картин.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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