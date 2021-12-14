Проблема активно обговорюється на ФБ-сторінці "Дія". Багато хто пише, що додаток не працює і пропали всі документи після того, як його оновили до останньої версії, подавши заяву на виплату 1000 гривень за вакцинацію.

Українцям радять зачекати.

Прес-служба українського сервісу поспішила пояснити, що відбувається. Так, стався збій у центральній базі даних ЕСОЗ (електронній системі охорони здоров'я). Над вирішенням проблеми, а саме переходом на резервне середовище даних, працювали фахівці eZdorovya і Національної служби здоров'я.

Станом на 17:45 понеділка, 13 грудня, систему відновили до нормального рівня. Однак фахівці ще продовжують відстежувати роботу системи в цілому, йдеться в офіційному повідомленні EZdorovya.

Деякі користувачі відзначають, що також неможливо було додзвонитися на "гарячу лінію":

"Після оновлення зникли covid-сертифікати, а ваша гаряча лінія не працює - просто кидають трубку після слів "залишайтеся надалі на лінії". Що там з комунікацією взагалі?"

"Тільки що дзвоню на 0442071748. Відповідь: "Дочекайтеся зв'язку з оператором", і збивають. Жах. Це не послуги, це дурдом"

"Дія, така ж проблема!! Всі документи пропали!!! Хто буде все відновлювати?? Ваші специ, або мені витрачати час??"

"може, "тисячі" закінчилися?)"

"Це ганьба, за такі помилки в Європі весь персонал звільнили б до біса"

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