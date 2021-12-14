В Україні почали поступово впроваджувати накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації. Що це означає І на яких умовах.

Деталі процесу розкрив глава Кабміну Денис Шмигаль у себе на ФБ-сторінці.

За його словами, сума таких внесків повинна становити не менше 4% від зарплати.

"Майбутні власники таких підприємств (великої приватизації, - ред.) повинні платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески не менше половини працівників. Сума таких внесків повинна становити не менше 4% зарплати. Це стане ще одним кроком до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців", - йдеться в заяві Шмигаля.

Зазначимо, Мінсоцполітики запропонувало модель загальнообов'язкового накопичення пенсій, відповідно до якої роботодавці платитимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.

На рахунки тих робітників, які погодилися робити накопичувальні внески, держава буде перераховувати додатково 1% (стимулюючий внесок).

Українці активно обговорюють нововведення:

"Поверніть відрахування в ПФУ з великого бізнесу до рівня Ющенка. Дайте пенсіонерам хоча б ліки купити"

"Бережіть себе і свої гроші під матрацом"

"Щороку влада завдяки зниженню ЄСВ з 41% до 22% дарує підприємцям, які використовують найману працю 10 млрд доларів. Правда, і недоплачує кожному з пенсіонерів щомісяця понад 2 тисячі гривень"

"а там є з чого платити накопичувальну пенсію, якщо зп не платять місяцями?"

"Пропоную скасувати податок на доходи. Нехай кожен сам вирішує за свою пенсію"

"додатковий соціальний захист" - "4% від зарплати" забиратимуть))))))

Сюр..."

"Має бути можливість відмовитися від такої пенсії та внесків. Державна - обов'язкова, а ці всі додаткові - за бажанням! Інакше це примусове відбирання грошей, які ніколи не виплатять"

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