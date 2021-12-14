Деталі процесу розкрив глава Кабміну Денис Шмигаль у себе на ФБ-сторінці.
За його словами, сума таких внесків повинна становити не менше 4% від зарплати.
"Майбутні власники таких підприємств (великої приватизації, - ред.) повинні платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески не менше половини працівників. Сума таких внесків повинна становити не менше 4% зарплати. Це стане ще одним кроком до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців", - йдеться в заяві Шмигаля.
Зазначимо, Мінсоцполітики запропонувало модель загальнообов'язкового накопичення пенсій, відповідно до якої роботодавці платитимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
16-річний підліток збив на "зебрі" шестеро людей: що про нього відомо
Дружина "Холостяка" Добриніна різко відповіла українцям на нові закиди: "Нам не по дорозі"
Трагедія в родині відомого актора, син бореться за життя: "Господи, допоможи хлопчикові"
Схудла Зарицька з KAZKA в купальнику показала свої головні достоїнства крупним планом: "Кожен має право"
На рахунки тих робітників, які погодилися робити накопичувальні внески, держава буде перераховувати додатково 1% (стимулюючий внесок).
Українці активно обговорюють нововведення:
"Поверніть відрахування в ПФУ з великого бізнесу до рівня Ющенка. Дайте пенсіонерам хоча б ліки купити"
"Бережіть себе і свої гроші під матрацом"
"Щороку влада завдяки зниженню ЄСВ з 41% до 22% дарує підприємцям, які використовують найману працю 10 млрд доларів. Правда, і недоплачує кожному з пенсіонерів щомісяця понад 2 тисячі гривень"
"а там є з чого платити накопичувальну пенсію, якщо зп не платять місяцями?"
"Пропоную скасувати податок на доходи. Нехай кожен сам вирішує за свою пенсію"
"додатковий соціальний захист" - "4% від зарплати" забиратимуть))))))
Сюр..."
"Має бути можливість відмовитися від такої пенсії та внесків. Державна - обов'язкова, а ці всі додаткові - за бажанням! Інакше це примусове відбирання грошей, які ніколи не виплатять"
Нагадаємо, накопичувальні пенсії в Україні, брати участь зможуть не всі: у Мінсоцполітики розповіли про обмеження
Як повідомляла Politeka, брак стажу для пенсії, як докупити і зробити перерахунок виплат: "не потрібно чекати два роки..."
Також Politeka писала, що пенсії українців піднімуть з 1 січня, хто отримуватиме 6000 гривень, а кому обіцяють 20 тисяч