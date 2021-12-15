Як передає Politeka.net, з 15 грудня в Києві вже почали відкривати ялинкові базари. Всього в роботу вступить понад 180 базарів.

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Державна екологічна інспекція Поліського округу попереджає українців про штрафи, які можна отримати за новорічну ялинку. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі:

  • накладну з лісництва
  • товарно-транспортну накладну
  • сертифікат радіаційного обстеження дерев
  • дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою
  • на зрізі кожного дерева повинен бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

При покупці ялинки українці можуть зажадати надати ці документи, щоб переконатися, що ялинка купується без порушення закону.

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Відповідно до статті 65 кодексу України Про адміністративні правопорушення незаконна вирубка, пошкодження і знищення лісових культур і молодняку тягнуть за собою накладення штрафу:

  • на громадян від 510 до 1020 гривень
  • на посадових осіб від 2550 до 5100 гривень.

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