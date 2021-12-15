Українців попередили, кого чекатиме штраф до 5100 гривень за новорічну ялинку.

Як передає Politeka.net, з 15 грудня в Києві вже почали відкривати ялинкові базари. Всього в роботу вступить понад 180 базарів.

Державна екологічна інспекція Поліського округу попереджає українців про штрафи, які можна отримати за новорічну ялинку. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі:

накладну з лісництва

товарно-транспортну накладну

сертифікат радіаційного обстеження дерев

дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою

на зрізі кожного дерева повинен бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

При покупці ялинки українці можуть зажадати надати ці документи, щоб переконатися, що ялинка купується без порушення закону.

Відповідно до статті 65 кодексу України Про адміністративні правопорушення незаконна вирубка, пошкодження і знищення лісових культур і молодняку тягнуть за собою накладення штрафу:

на громадян від 510 до 1020 гривень

на посадових осіб від 2550 до 5100 гривень.

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