Местная власть объединилась с общественностью, чтобы не допустить экспорта леса-кругляку, который хотят восстановить депутаты. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

"Есть инициатива в Верховной Раде, чтобы позволить вывозить из Украины лес-кругляк. Мы будем совместно с нашими общественными организациями и местной властью бороться за то, чтобы все-таки эти леса принадлежали общине», - заявил Цимбалюк.

По его словам, уничтожающая вырубка украинских лесов не только ухудшает экологическое состояние в стране, но и приводит к упадку отдельных регионов, ведь лес вывозится за бесценок за рубеж, а средств для развития местной инфраструктуры нет.

«Мы сегодня находимся совместно с руководством Дрогобычской ОТГ на территории прекрасной местности, где практически отсутствует дорога, зато есть то, что принадлежит не нынешней власти, а всему украинскому народу - прекрасный лес. Однако сегодня их просто вырубают", - рассказал Цимбалюк.

Депутат отметил: общественность и местные власти категорически против возобновления экспорта леса-кругляку, и совместно будут добиваться отказа депутатов от принятия такого решения.

"Мы выработали план совместных действий. И неважно, ты во власти или в оппозиции. Потому что нельзя быть в оппозиции к своему собственному народу. Мы объединим усилия, чтобы каждый сделал вклад, свой кирпичик в развитие независимости Украины», - подытожил Цимбалюк.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже нардепы инициировали пересмотр этого вопроса, и пытаются возобновить экспорт с помощью законопроекта о рынке древесины, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Против этого решения категорически выступают местные общины, экологи и эксперты. После сокрушительной критики глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в финальной редакции из законопроекта №4197-д о рынке древесины был удален абзац о снятии моратория на экспорт кругляку.