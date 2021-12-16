У Кабінеті Міністрів України прийняли рішення надати фінансову допомогу Фонду соціального страхування на погашення заборгованості по лікарняних.

Як пише Politeka.net, уряд України виділив 1,75 мільярдів гривень Фонду соціального страхування, щоб погасити заборгованість по лікарняних листах, яка виникла внаслідок пандемії. Таку інформацію повідомили на сторінці Міністерства соціальної політики України у Facebook.

Унаслідок підвищення рівня захворюваності на коронавірус кількість застрахованих осіб, які отримують амбулаторну та стаціонарну допомогу лікарів, збільшилася. Так, виникла заборгованість по лікарняних перед 330 тисячами застрахованих осіб.

На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову "Про виділення коштів для виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності", тому 1,75 мільярдів гривень витратять на погашення заборгованості з оплати листків непрацездатності.

З’ясувати, коли оплатять лікарняний можна онлайн завдяки телеграм-каналу, а також інформацію можна уточнити у відділенні Фонду соціального страхування.

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