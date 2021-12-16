В Кабинете Министров Украины приняли решение оказать финансовую помощь Фонду социального страхования на погашение задолженности по больничным.

Как пишет Politeka.net, правительство Украины выделило 1,75 миллиардов гривен Фонду социального страхования, чтобы погасить задолженность по больничным листам, которая возникла вследствие пандемии. Такую информацию сообщили на странице Министерства социальной политики Украины в Facebook.

Вследствие повышения уровня заболеваемости коронавирусом количество застрахованных лиц, получающих амбулаторную и стационарную помощь врачей, увеличилось. Так, возникла задолженность по больничным перед 330 тысячами застрахованных лиц.

На заседании Кабинета Министров Украины приняли постановление "О выделении средств для выплаты материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности", поэтому 1,75 миллиардов гривен потратят на погашение задолженности по оплате листков нетрудоспособности.

Выяснить, когда оплатят больничный можно онлайн благодаря телеграм-каналу, а также информацию можно уточнить в отделении Фонда социального страхования.

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