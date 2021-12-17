Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Раді розповів про розмір пенсії українців.

Під час засідання Верховної Ради прем'єр-міністр заявив, що середня пенсія в Україні підвищилася майже до 4000 гривень.

При цьому мінімальна виплата українцям з повним стажем, а це 30-35 років, становить 2600 гривень.

"У грудні мінімальна пенсія для тих, хто має повний стаж, зросла до 2600 грн, а також з грудня середня пенсія в Україні склала майже 4 тисячі грн. Важливий показник середньої пенсії в нашій державі", - сказав Шмигаль.

Тим часом під Верховною Радою України почалися сутички протестувальників і силовиків.

Причиною початку сутичок, в яких вже є затримані, стало бажання учасників акції протесту перекрити рух по вулиці Грушевського і пройтися маршем.

Протестувальники перекрили рух автотранспорту, тоді правоохоронці заблокували протестувальників, щоб ті не блокували підходи до Ради.

ФОПи заявляють, що вони хочуть провести марш вулицями центру столиці і подавали відповідну заявку, але правоохоронці їх блокують.

У ЗМІ публікують кадри, на яких видно, як одного з протестувальників силовики винесли на руках

Нагадаємо, ФОПи проводять мітинг під Верховною Радою, де сьогодні, 17 грудня, відбудеться позачергове засідання на вимогу 155 нардепів для розгляду законопроекту 6376 про відстрочку застосування касових апаратів.

Раніше повідомлялося, що українці відреагували на нову заборону Ради:"ще трохи і заборонять дихати".

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