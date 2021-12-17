Верховная Рада поддержала изменения в некоторые законы Украины, касаемо табака - продажи крепких и ароматизированных сигарет.

Крепкими считаются те, уровень выбросов никотина, смолы, дигидрогена углерода в дыме которых превышает 1 мг (в каждой сигарете) и 10 мг, соответственно. Ароматизированные - те, что вмещают фруктовые добавки, а также конфеты, ментол и другое.

Запрещается и продажа ароматизированных вкусовых электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

Кроме того, реклама, спонсорство и продажа электронных сигарет, табака, устройств для курения запрещена тем, кто не достиг 21 года.

На пачках сигарет 65% площади будет занимать информация о вреде курения.

Мнения украинцев разделилсь:

"Лично я против курения вообще. Не понимаю этого совсем., только ... Человек каждый имеет выбор . Потребности и желания . Что употребляют наши элитные?", "Хорошо сделали", " Неужели других проблем нет кроме как этим заниматься?", "Еще немного то и запретят дышать", "Правильно вся молодежь сосет электронные сигареты надо сделать такую цену чтобы было невозможно купить их студенту или школьнику родители не смогут еще и на сигареты давать", - пишут украинцы в сети.

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