За переименование города проголосовали 348 нардепов из 226 необходимых. Не было ни одного голоса против, пятеро депутатов воздержались и 20 не голосовали. Об этом стало известно во время прямой трансляции заседания Верховной Рады.

Город Владимир-Волынский Волынской области переименовали во Владимир.

В пояснительной записке говорится, что возвращение исторического названия поддержала объединенная территориальная община, горсовет и Волынский облсовет.

Также сообщили, что Владимир – историческое название города, который является одним из древнейших в Украине.

К слову, Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект, который позволит изымать земельные участки, если это необходимо для строительства дорог.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 6422. Согласно документу, решение об отчуждении земельного участка должно будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления.

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