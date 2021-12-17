За 10 месяцев 2021 года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев - это самый высокий показатель за последние 11 лет.

Как свидетельствуют данные сервиса Opendatabot, 600 тысяч украинцев покинули Родину за 10 месяцев этого года и не вернулись.

В Opendatabot прогнозируют, что если украинцы не вернутся, к концу года можно будет говорить об 3,3 миллионах покинувших страну за последние 11 лет.

"Судя по показателям 2021-го можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", - сообщили в сервисе мониторинга.

"Создавайте условия для Жизни,а не для выЖивания, сами вернуться", "Едут искать лучшей жизни", "В стране ЗП 8000. Пенсия 2000. странно, что так мало людей уехало", "Пока не будет нормальной зп, нормальной медицины, и условий для бизнеса, не вернёмся!", "Здесь жить стало совершенно невозможно. Кормить себя и других надеждами на лучшее будущее нет смысла. Напомню о кредитах, выданных МВФ-их будут выплачивать граждане и никто другой", - комментируют статистику украинцы в сети.

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