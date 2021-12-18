Як пише Politeka.net, у суботу погода в Україні буде досить стабільною. По всій території очікується середня температура в районі -1..2 градусів. Сильних морозів не очікується, але в деяких західних регіонах випаде сніг.
У центральних і східних областях буде похмуро, але сухо. Температура коливатиметься в районі -1..1 градусів. На півдні буде трохи тепліше - до 1-3 градусів. Без опадів.
У західних областях очікується сніг. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сніг випаде у всіх західних регіонах крім Чернівецької та Закарпатської областей. При цьому температура в регіоні коливатиметься в районі 0-2 градусів.
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Зазначимо, що вже 19 грудня сніг накриє практично всю територію України. Температурний режим залишатиметься колишнім, але сніг посилиться і протримається в Україні кілька днів, поки серйозно не похолодає.
Нагадаємо, що сильний снігопад насувається на східні регіони: термінове попередження.
А ще Politeka писала, що в Україну увірветься циклон з сильним вітром і морозами.
Також Politeka повідомляла, що мокрий сніг нагряне в Україну, негода розійдеться.