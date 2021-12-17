Як пише Politeka.net, свіжий прогноз Укргідрометцентру остаточно порушив очікування українців, які розраховують на поліпшення погодних умов. У п'ятницю, 17 грудня, в Україні очікуються опади і зниження температури. Дощів не буде тільки в двох південних областях - всі інші регіони зіткнуться з дощами і мокрим снігом.
Найхолодніше буде в східних регіонах. Вдень очікується невеликий мінус - близько -1 градуса. Мокрий сніг буде атакувати регіон, як вдень, так і вночі.
У центральних і західних областях у п'ятницю буде 0-2 градуси. Дощі та мокрий сніг атакують усі без винятку регіони. Трохи тепліше буде в українській столиці - 1-3 градуси вдень.
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У південних регіонах стовпчики термометра покажуть 2-4 градуси. В Одеській та Миколаївській областях опади малоймовірні, а Херсонщину засипле мокрим снігом.
Нагадаємо, що після короткого потепління погода обрушить на Україну дощі: новий прогноз.
Раніше Politeka писала, що потужний снігопад насувається на східні області: що відомо.
А ще Politeka повідомляла, що українців попередили про нові погодні випробування.