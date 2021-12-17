Погода в Україні остаточно зіпсується, обрушивши на регіони дощі з мокрим снігом, також українців чекає стрімке зниження температури.

Як пише Politeka.net, свіжий прогноз Укргідрометцентру остаточно порушив очікування українців, які розраховують на поліпшення погодних умов. У п'ятницю, 17 грудня, в Україні очікуються опади і зниження температури. Дощів не буде тільки в двох південних областях - всі інші регіони зіткнуться з дощами і мокрим снігом.

Найхолодніше буде в східних регіонах. Вдень очікується невеликий мінус - близько -1 градуса. Мокрий сніг буде атакувати регіон, як вдень, так і вночі.

У центральних і західних областях у п'ятницю буде 0-2 градуси. Дощі та мокрий сніг атакують усі без винятку регіони. Трохи тепліше буде в українській столиці - 1-3 градуси вдень.

У південних регіонах стовпчики термометра покажуть 2-4 градуси. В Одеській та Миколаївській областях опади малоймовірні, а Херсонщину засипле мокрим снігом.

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