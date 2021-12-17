За прогнозами синоптиків, у суботу, 18 грудня, на Заході України удень та вночі йтиме сніг, а швидкість вітру може посилитися до 12 метрів за секунду.

Як пише Politeka.net, на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що завтра, 18 грудня, на усій території знову засніжить. Так, на заході сніг йтиме удень та вночі, температура повітря опуститься до -2 °C вночі та коливатиметься від 0 до 2°C удень. Швидкість вітру може досягати 12м/с.

На півночі, у центральній частині та у Києві також увесь час сніжитиме. Уночі температура повітря опуститься до -2°C, а у столиці ртутний стовпчик покаже навіть до -3°C морозу.

На північному-сході сніг йтиме тільки вночі, вдень опадів не очікується. У Сумах температура повітря вночі може опуститися аж до -4°C морозу. На сході також засніжить, температура повітря триматиметься на позначці -1 - 1°C удень та вночі.

На Півдні України йтиме мокрий сніг, температура повітря в Одесі прогріється до 4°C тепла, а вночі не опуститься нижче 0°C. У Херсоні та Миколаєві уночі буде до -1°C морозу, а вдень коливатиметься від 1 до 3°C.

Зауважимо, що синоптик Наталія Діденко попередила українців, що з вівторка, 21 грудня, в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.

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