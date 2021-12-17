Як пише Politeka.net, на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що завтра, 18 грудня, на усій території знову засніжить. Так, на заході сніг йтиме удень та вночі, температура повітря опуститься до -2 °C вночі та коливатиметься від 0 до 2°C удень. Швидкість вітру може досягати 12м/с.
На півночі, у центральній частині та у Києві також увесь час сніжитиме. Уночі температура повітря опуститься до -2°C, а у столиці ртутний стовпчик покаже навіть до -3°C морозу.
На північному-сході сніг йтиме тільки вночі, вдень опадів не очікується. У Сумах температура повітря вночі може опуститися аж до -4°C морозу. На сході також засніжить, температура повітря триматиметься на позначці -1 - 1°C удень та вночі.
На Півдні України йтиме мокрий сніг, температура повітря в Одесі прогріється до 4°C тепла, а вночі не опуститься нижче 0°C. У Херсоні та Миколаєві уночі буде до -1°C морозу, а вдень коливатиметься від 1 до 3°C.
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Зауважимо, що синоптик Наталія Діденко попередила українців, що з вівторка, 21 грудня, в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.
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