Как пишет Politeka.net, в субботу погода в Украине будет достаточно стабильной. По всей территории ожидается средняя температура в районе -1..2 градусов. Сильных морозов не ожидается, но в некоторых западных регионах выпадет снег.
В центральных и восточных областях будет пасмурно, но сухо. Температура будет колебаться в районе -1..1 градусов. На Юге будет немного теплее – до 1-3 градусов. Без осадков.
В западных областях ожидается снег. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, снег выпадет во всех западных регионах кроме Черновицкой и Закарпатской областей. При этом температура в регионе будет колебаться в районе 0-2 градусов.
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Отметим, что уже 19 декабря снег накроет практически всю территорию Украины. Температурный режим будет оставаться прежним, но снег усилится и продержится в Украине несколько дней, пока серьезно не похолодает.
Напомним, что сильный снегопад надвигается на восточные регионы: срочное предупреждение.
А еще Politeka писала, что в Украину ворвется циклон с сильным ветром и морозами.
Также Politeka сообщала, что мокрый снег нагрянет в Украину, непогода разойдется.