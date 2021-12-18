Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на ресурс slovofraza.com, відомий астролог Павло Глоба дав поради знакам Зодіаку, як себе вести і що робити в суботу, 18 грудня.
Овен
Сьогодні перед вами відкриються нові можливості, використовуйте це. Особливо будьте уважні в особистих справах, деяких представників знака очікують романтичні пригоди.
Телець
Не бійтеся спілкуватися і розширювати коло знайомств. Нові люди у Вашому оточенні незабаром можуть стати дуже корисними.
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Близнюки
У цей день вам краще абстрагуватися і побути наодинці з собою. Саме в моменти усамітнення до вас прийдуть цікаві творчі ідеї, які можуть принести дохід.
Рак
Вам варто переглянути свої методи роботи і стати більш прогресивними і креативними. Не бійтеся виходити із зони комфорту і робити щось нове.
Лев
Самотніх представників цього знака Зодіаку чекає цікавий і насичений день. Людина, якій ви симпатизуєте, проявить до вас великий інтерес.
Діва
Сьогодні той день, коли Вам варто спробувати щось нове. Як тільки ви внесете в своє життя зміни, вона стане більш насиченою і наповнитися змістом.
Терези
У вас є все для того, щоб досягти успіху, проявіть винахідливість і натиск, тоді все вдасться.
Скорпіон
Сьогодні ви можете братися за справи будь-якої складності, вам все буде по плечу. Успіх буде супроводжувати вас і в роботі, і в особистому житті.
Стрілець
У вас буде вельми метушливий день, наповнений турботами і дрібними справами. Вас чекає багато завдань, з якими потрібно розібратися саме сьогодні.
Козеріг
Сьогодні Вам буде дуже не вистачати дисциплінованості і зосередженості. Постарайтеся не робити кілька справ відразу, інакше не вийде нічого.
Водолій
Постарайтеся всі найважливіші справи, переговори і проблеми вирішити в першій половині дня. Інакше можливі непорозуміння або втрачені можливості.
Риби
У цей день у вас з'явиться можливість відпочити і провести час в теплому сімейному колі. Не відмовляйте собі в такому задоволенні.
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