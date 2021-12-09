Гороскоп на декабрь 2021 расскажет о знаках Зодиака, у которых может начаться "черная полоса", а неудачи могут сыпаться одна за другой.

Об этом пишет Gsminfo. Именно у трех знаках Зодиака, которым сильнее всего не повезет в конце года.

Овен

Эксперты советуют вам беречь силы и нервы, пробовать думать позитивно, а также контролировать свои расходы. Ведь ваша эмоциональность может стать причиной того, что вы наделаете глупостей в отношениях и потеряете деньги в декабре.

Весы

Весы будут испытывать напряженность им сложно будет избавиться от негативных эмоций. Не стоит в этот период делать какие-либо инвестиции или крупные покупки, ведь существует риск избавиться от сбережений из-за расходов, сделанных исключительно "на эмоциях".

Скорпион

Разочарования будут подстерегать чуть ли не на каждом шагу, поэтому нужно сохранять бдительность и не доверять малознакомым людям. В рабочей сфере также не все будет идти гладко. Скорпионы рискуют "провалить" важный проект и потерять немалые деньги.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет тяжелый 2022 год.