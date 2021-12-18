Известный астролог Павел Глоба рассказал, чего ждать всем знакам Зодиака в субботу, 18 декабря.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на ресурс slovofraza.com, известный астролог Павел Глоба дал советы знакам Зодиака, как себя вести и что делать в субботу, 18 декабря.

Овен

Сегодня перед вами откроются новые возможности, используйте это. Особенно будьте внимательны в личных делах, некоторых представителей знака ожидают романтические приключения.

Телец

Не бойтесь общаться и расширять круг знакомств. Новые люди в вашем окружении вскоре могут стать очень полезными.

Близнецы

В этот день вам лучше абстрагироваться и побыть наедине с собой. Именно в моменты уединения к вам придут интересные творческие идеи, которые могут принести доход.

Рак

Вам стоит пересмотреть свои методы работы и стать более прогрессивными и креативными. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и делать что-то новое.

Лев

Одиноких представителей этого знака Зодиака ждет интересный и насыщенный день. Человек, которому вы симпатизируете, проявит к вам большой интерес.

Дева

Сегодня тот день, когда вам стоит попробовать что-то новое. Как только вы внесете в свою жизнь перемены, она станет более насыщенной и наполниться смыслом.

Весы

У вас есть все для того, чтобы достичь успеха, проявите изобретательность и напор, тогда все удастся.

Скорпион

Сегодня вы можете браться за дела любой сложности, вам все будет по плечу. Успех будет сопровождать вас и в работе, и в личной жизни.

Стрелец

У вас будет весьма суетливый день, наполненный заботами и мелкими делами. Вас ждет много задач, с которыми нужно разобраться именно сегодня.

Козерог

Сегодня вам будет очень не хватать дисциплинированности и сосредоточенности. Постарайтесь не делать несколько дел сразу, иначе не выйдет ничего.

Водолей

Постарайтесь все самые важные дела, переговоры и проблемы решить в первой половине дня. Иначе возможны недоразумения или упущенные возможности.

Рыбы

В этот день у вас появится возможность отдохнуть и провести время в теплом семейном кругу. Не отказывайте себе в таком удовольствии.

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