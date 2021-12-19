Как пишет Politeka.net, в воскресенье, 19 декабря, на День Святого Николая, ожидается ухудшение погоды. В большинстве областей, кроме АР Крым, будет снег и дождь. Температура в Украине ночью будет от 1 градуса тепла до -3. Днем ожидается 1-3 градуса тепла. Если в западных областях будет снег с перерывами на дождь, то северных и восточных областях, а также Днепре обещают только снег. В Крыму в этот день будет без осадков.

Также синоптики предупреждают, что по всей Украине объявлена угроза из-за гололедицы, ветра а в северных и восточных областях еще и метель. Порывы ветра могут быть до 24 метров в секунду, что очень опасно на сколькой дороге.

В Киеве в этот день обещают на протяжении суток дождь с перерывами на дождь. Ночью температура будет от 0 до -4. А днем ожидается от 0 до +4 градусов. Также в столице объявлено предупреждение в связи с гололедицей и порывами ветра до 24 метров в секунду.

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