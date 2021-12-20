За даними синоптиків, у вівторок, 21 грудня, на всій території України вдень та вночі йтиме сніг, ртутний стовпчик подекуди опуститься до -13 градусів морозу.

Як пише Politeka.net, на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що завтра, 21 грудня, по всій території України очікуються снігопади та різке похолодання.

Так, у Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому температура повітря вночі опуститься від 7 до 9 градусів морозу. В Ужгороді вдень очікуються заморозки до -3 -7 градусів, а вночі ртутний стовпчик покаже до -7 градусів. У Івано-Франківську та Львові вдень буде від -4 до -6 градусів морозу, а вночі – від -6 до -8 градусів. Найхолодніше буде у Чернівцях, де вночі очікується до -10 градусів морозу. Сніжитиме на території усіх західних областей.

На півночі та північному-сході буде найхолодніше в Україні. У Чернігові вдень очікується від -9 до -11 градусів морозу, а вночі до -12. У Сумах температура повітря буде -11 – -13 градусів морозу цілу добу.

У Києві увесь час йтиме сніг, а стовпчик термометра опуститься до -8 вдень та -11 уночі.

На сході та південному-сході буде трохи тепліше, однак лише у Запоріжжі удень буде від 0 до -2 градусів морозу. У Донецьку та Луганську мінусова температура буде і вночі і вдень.

На Півдні України традиційно трохи тепліше. В Одесі та Миколаєві удень температура коливатиметься від -1 до -3 градусів морозу вдень та до -6 уночі. У Херсоні вдень буде від -1 до 1 градусів. На Кримському півострові від -1 до 1 вдень та від -2 до -4 уночі.

Рaніше Politeka писала, що снігопади атакують Київ, температура продовжить падати: коли чекати морозів до -13.

Нагадаємо, що дощі з мокрим снігом порушать спокій українців, погода різко погіршиться: де чекати похолодання.

А ще Politeka повідомляла, що різке погіршення погоди в Україні, рятувальники терміново попередили про загрозу: хуртовини і не тільки.