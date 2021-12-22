Про те, якої погоди чекати в середу, 22 грудня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, західний антициклон anni принесе в Україну підвищений атмосферний тиск. Через це опадів в країні стане менше. У той же час, Північні повітряні потоки з арктичним повітрям забезпечать низькі температури.
Невеликий сніг у середу пройде тільки в анексованому Криму. Також синоптики попереджають, що місцями на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м / с.
На заході і в центрі України вночі очікується від -6 до -14 градусів, а вдень – від -2 до -8.
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У північних областях нічні температури коливатимуться від -11 до -13 градусів, а денні – від -6 до -8.
Найхолодніше буде на сході, де вночі стовпчики термометрів покажуть від -9 до -17 градусів, а вдень – від -3 до -11.
У південних областях буде найтепліше - від -4 до -10 градусів вночі і від -4 до -1 градуса вдень.
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