В Україні збережеться морозна погода з температурою місцями до -15 градусів і нижче, проте про сніг на час можна буде забути - в більшості областей буде без опадів.

Про те, якої погоди чекати в середу, 22 грудня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, західний антициклон anni принесе в Україну підвищений атмосферний тиск. Через це опадів в країні стане менше. У той же час, Північні повітряні потоки з арктичним повітрям забезпечать низькі температури.

Невеликий сніг у середу пройде тільки в анексованому Криму. Також синоптики попереджають, що місцями на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м / с.

На заході і в центрі України вночі очікується від -6 до -14 градусів, а вдень – від -2 до -8.

У північних областях нічні температури коливатимуться від -11 до -13 градусів, а денні – від -6 до -8.

Найхолодніше буде на сході, де вночі стовпчики термометрів покажуть від -9 до -17 градусів, а вдень – від -3 до -11.

У південних областях буде найтепліше - від -4 до -10 градусів вночі і від -4 до -1 градуса вдень.

Нагадаємо, в Одесі посеред зими раптово розпустилися квіти на деревах.

Як повідомляла Politeka, морози посиляться, кому з українців особливо не пощастить з погодою.

Також Politeka писала, що погода різко зміниться, морози вдарять по Україні.