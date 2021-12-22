В Украине сохранится морозная погода с температурой местами до -15 градусов и ниже, однако о снеге на время можно будет забыть – в большинстве областей будет без осадков.

О том, какой погоды ждать в среду, 22 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, западный антициклон ANNI принесет в Украину повышенное атмосферное давление. Из-за этого осадков в стране станет меньше. В то же время, северные воздушные потоки с арктическим воздухом обеспечат низкие температуры.

Небольшой снег в среду пройдет только в аннексированном Крыму. Также синоптики предупреждают, что местами на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

На западе и в центре Украины ночью ожидается от -6 до -14 градусов, а днем – от -2 до -8.

В северных областях ночные температуры будут колебаться от -11 до -13 градусов, а дневные – от -6 до -8.

Холоднее всего будет на востоке, где ночью столбики термометров покажут от -9 до -17 градусов, а днем – от -3 до -11.

В южных областях будет теплее всего – от -4 до -10 градусов ночью и от -4 до -1 градуса днем.

Напомним, в Одессе посреди зимы внезапно распустились цветы на деревьях.

Как сообщала Politeka, морозы усилятся, кому из украинцев особенно не повезет с погодой.

Также Politeka писала, что погода резко изменится, морозы ударят по Украине.