О том, какой погоды ждать в среду, 22 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, западный антициклон ANNI принесет в Украину повышенное атмосферное давление. Из-за этого осадков в стране станет меньше. В то же время, северные воздушные потоки с арктическим воздухом обеспечат низкие температуры.
Небольшой снег в среду пройдет только в аннексированном Крыму. Также синоптики предупреждают, что местами на дорогах возможна гололедица.
Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.
На западе и в центре Украины ночью ожидается от -6 до -14 градусов, а днем – от -2 до -8.
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В северных областях ночные температуры будут колебаться от -11 до -13 градусов, а дневные – от -6 до -8.
Холоднее всего будет на востоке, где ночью столбики термометров покажут от -9 до -17 градусов, а днем – от -3 до -11.
В южных областях будет теплее всего – от -4 до -10 градусов ночью и от -4 до -1 градуса днем.
Напомним, в Одессе посреди зимы внезапно распустились цветы на деревьях.
Как сообщала Politeka, морозы усилятся, кому из украинцев особенно не повезет с погодой.
Также Politeka писала, что погода резко изменится, морозы ударят по Украине.