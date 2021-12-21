Стремительное похолодание надвигается на Украину. Столбики термометров резко опустятся в среду, 22 декабря. При этом на всей территории страны будет преимущественно солнечно.

Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на среду, 22 декабря. Арктическое похолодание затронет всю страну, но жителям некоторых регионов придется особенно туго.

Так, самые сильные морозы ударят на Востоке. В Харьковской и Луганской областях ночью ожидается до минус 18 градусов. В Сумской области около - 17. Днем при этом температура воздуха будет в пределах 9-12 градусов ниже нуля.

На Юге столбики термометров покажут в среду, 22 декабря, -2..-4 градуса днем (в Запорожской области до минус семи) и -6..-10 ночью (в Запорожской области до минус тринадцати).

В Центральных регионах морозы ночью достигнут 13-15 градусов ниже нуля, а днем до -8.

На Север похолодание принесет 14-градусный мороз ночью и 9-градусный днем.

На Западе в темное время суток ожидается -9..-11 градусов, днем "потеплеет" до -5.

В Киеве в среду, 22 декабря, ночью похолодает до -11..-13 градусов, днем -6..-8. Без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

По данным народного синоптика Наталья Диденко, морозы будут испытывать украинцев на прочность до пятницы. Эксперт советует не брезговать в это период термобельем и толстыми шапками с варежками.

В конце недели атмосферные фронты принесут потепление, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Украинцы обсуждают резкое похолодание в Сети под постом Диденко:

"Спасибо за своевременное предупреждение"

"Винница, днем была зимняя сказка😍"

"На небе видно полнолуние с радугой вокруг. Однозначно мороз заходит"

Напомним, погода в Киеве на Новый год и Рождество 2022: увидим настоящую зимнюю сказку

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