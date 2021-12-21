Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на среду, 22 декабря. Арктическое похолодание затронет всю страну, но жителям некоторых регионов придется особенно туго.
Так, самые сильные морозы ударят на Востоке. В Харьковской и Луганской областях ночью ожидается до минус 18 градусов. В Сумской области около - 17. Днем при этом температура воздуха будет в пределах 9-12 градусов ниже нуля.
На Юге столбики термометров покажут в среду, 22 декабря, -2..-4 градуса днем (в Запорожской области до минус семи) и -6..-10 ночью (в Запорожской области до минус тринадцати).
В Центральных регионах морозы ночью достигнут 13-15 градусов ниже нуля, а днем до -8.
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На Север похолодание принесет 14-градусный мороз ночью и 9-градусный днем.
На Западе в темное время суток ожидается -9..-11 градусов, днем "потеплеет" до -5.
В Киеве в среду, 22 декабря, ночью похолодает до -11..-13 градусов, днем -6..-8. Без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
По данным народного синоптика Наталья Диденко, морозы будут испытывать украинцев на прочность до пятницы. Эксперт советует не брезговать в это период термобельем и толстыми шапками с варежками.
В конце недели атмосферные фронты принесут потепление, мокрый снег с дождем и сильный ветер.
Украинцы обсуждают резкое похолодание в Сети под постом Диденко:
"Спасибо за своевременное предупреждение"
"Винница, днем была зимняя сказка😍"
"На небе видно полнолуние с радугой вокруг. Однозначно мороз заходит"
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