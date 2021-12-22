Вже наступного року українців чекає подальше підвищення пенсій, яке буде проходити відразу в 12 етапів, нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Про те, коли і на скільки будуть підвищуватися виплати, розповіла виданню The Page міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Всього на 2022 рік заплановано 12 етапів підвищення пенсій. Виплати будуть перераховуватися для різних категорій громадян, тому підвищень буде так багато.

Станом на початок року розмір середньої пенсії в Україні становитиме 4 тисячі гривень. Вже в січні збільшать виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю. Для першої групи розмір пенсії перевищить 14 тисяч гривень, для другої – 9,5 тисячі гривень, для третьої – 7 тисяч гривень.

Також зростуть пенсії для громадян старше 65 років, що обумовлено зростанням мінімальної зарплати.

Також у 2022 році почнуть нараховувати пенсії жінкам, народженим у 1962 році, після досягнення ними нового пенсійного віку. За словами Лазебної, в уряді звернули увагу на те, що пенсії для цієї категорії громадян могли виявитися менше нарахованих минулого року, тому вони будуть підвищені на 9%.

З 1 березня в Україні також очікується індексація пенсій, а в жовтні планується встановити новий мінімальний розмір пенсії. Так, пенсіонери старше 70 років з не менше 35 роками стажу для чоловіків і 30-для жінок будуть отримувати не менше 3 тисяч гривень.

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Як повідомляла Politeka, дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.

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