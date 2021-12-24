Про те, якою буде погода в п'ятницю, 24 грудня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.
У прогнозі наголошується, що підвищений тиск, який визначав погоду в Україні в попередні дні, в п'ятницю зміниться полем зниженого тиску. Це, а також проходить атмосферний фронт, викличуть зміну погодних умов.
Якщо вночі в більшості областей збережуться відчутні морози, то вже вдень стовпчики термометрів поповзуть вгору-аж до плюсових показників в Західних, Центральних і південних областях.
Крім того, по всій країні пройде сніг, а на заході вдень – ще й з дощем. Також очікується сильний вітер з поривами. У західних, а вдень місцями і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікується ожеледиця.
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До метра снігу і морози: зима покаже українцям, на що здатна, названа дата зміни погоди
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Вночі на півночі і в центрі очікується від -10 до -15 градусів, а вдень – від -3 до +2. На сході вночі від -15 до -20, а вдень – від -1 до -6. На заході та півдні вночі від -12 до -6, а вдень – від 0 до +4 градусів.
У Карпатах очікується хуртовина з сильними поривами вітру до 20-25 м / с.
Синоптики попередили, що у зв'язку з небезпечними погодними умовами в країні вводиться «жовтий» рівень небезпеки.
Нагадаємо, хуртовини і сильний вітер насуваються на Харківщину.
Як повідомляла Politeka, зима покаже українцям, на що здатна, названа дата зміни погоди.
Також Politeka писала, що морози до -19 атакують Україну, зима розійдеться не на жарт.