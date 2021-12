Про це повідомляє Wiwibloggs. Він помер всього за два місяці до свого 104-го дня народження в будинку престарілих, де за ним доглядали співробітники і його дружина. Нехай звучить з неба його музика.

На момент виступу на Євробаченні в 2013 році йому було 95 років. Таким чином, музикант став найстарішим учасником Євробачення за всю його історію. Рамзауер довів, що вік не повинен обмежувати ентузіазм або інтерес до життя.

Швейцарська група Takasa стала переможцями національного відбіркового конкурсу і представляли свою країну на Євробачення 2013 року з треком You and Me.

Все це викликало чималий резонанс, так як даний колектив складався з учасників благодійної організації "Армія Порятунку", і на відборі четверо з його членів виступали у формі організації.

Еміль Рамзауер грав на флюгельгорні, баритоні і ударних. В останні десятиліття свого життя він регулярно виступав у будинках для престарілих, приносячи позитивні емоції і радість літнім людям.

Колектив розпався в 2015-му так як, за словами учасників, "виконав свою місію".

Нагадаємо, що тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту.



Як повідомляла Politeka, знаменитий актор пішов з життя в реанімації: батьки тримали його за руку до останнього подиху.

Також Politeka писала, що не стало легенди радянських мультфільмів, які знають всі.