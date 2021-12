Об этом сообщает Wiwibloggs. Он умер всего за два месяца до своего 104-го дня рождения в доме престарелых, где за ним ухаживали сотрудники и его жена. Пусть звучит с неба его музыка.

На момент выступления на Евровидении в 2013 году ему было 95 лет. Таким образом, музыкант стал самым пожилым участником Евровидения за всю его историю. Рамзауэр доказал, что возраст не должен ограничивать энтузиазм или интерес к жизни.

Швейцарская группа Takasa стала победителями национального отборочного конкурса и представляли свою страну на Евровидении 2013 года с треком You and Me.

Все это вызвало немалый резонанс, так как данный коллектив состоял из участников благотворительной организации "Армия Спасения", и на отборе четверо из его членов выступали в форме организации.

Эмиль Рамзауэр играл на флюгельгорне, баритоне и ударных. В последние десятилетия своей жизни он регулярно выступал в домах для престарелых, принося позитивные эмоции и радость пожилым людям.

Коллектив распался в 2015-м так как, по словам участников, "выполнил свою миссию".

Напомним, что тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента.

Как сообщала Politeka, знаменитый актер ушел из жизни в реанимации: родители держали его за руку до последнего вздоха.

Также Politeka писала, что не стало легенды советских мультфильмов, которые знают все.