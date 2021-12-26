Погода в Україні несподівано погіршиться, після відлиги в країну знову нагрянуть морози, а мокрий сніг атакує українські регіони на Сході та Півдні.

Як передає Politeka.net, в Україну несподівано повернуться морози - у більшості областей очікуються морози до -14 градусів.

Найхолодніше буде в західних областях. Температура опуститься до -5..-8 вдень, і -11..-14 вночі.

У центральних областях очікується від -4 до -6 градусів. Вночі температура опуститься до -5..-7 градусів. У Києві буде трохи холодніше - вночі стовпчики термометра покажуть -11..-13 градусів.

На Заході температура вночі опуститься до -11..-13 градусів. Вдень очікується близько -5..-8 градусів.

У східних і південних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. На півдні буде близько -1..2 градусів, а в східних областях близько -1..1 градуса. Холодніше буде в Харківській та Сумській областях. Там температура опуститься до -5..-8 градусів.

З понеділка сніг атакує південні і західні регіони.

Слід зазначити, що погода в Україні буде дуже примхливою. До Нового року синоптики обіцяють сніг, але температура може зненацька підвищитися, що призведе до раптового потепління.

Снігопади очікуються в Україні протягом усього січня. У першій половині місяця може бути невеликий плюс, а пізніше температура триматиметься в районі -5...-7 градусів. При цьому, за прогнозами синоптиків, зима 2022 року буде трохи теплішою, ніж минула.

Додамо, що цієї зими українці зіштовхнуться зі сніговими бурями та негодою.

Нагадаємо, що Україну накриє стіна крижаного дощу: що чекає українців.

Як повідомляла Politeka, названо дати додаткових вихідних у 2022 році.

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