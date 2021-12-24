Стовпчики термометрів підскочать вгору, але через сильні опади приємного буде мало - синоптики попередили українців про можливе виникнення цілого комплексу небезпечних зимових явищ.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у суботу, 25 грудня, у день Католицького Різдва, половину території України накриє крижаний дощ з мокрим снігом. Зокрема, рясні опади очікуються на Заході, Півночі та Сході. Центральним та південним регіонам пощастить трохи більше - тут стоятиме переважно ясна погода.

Після сильних морозів нижче десяти градусів, в Україну напередодні Різдва нарешті прийшло потепління.

Максимально, стовпчики термометрів опустяться на Сході - вдень тут буде від -1 до +1 градуса, а вночі до -6.

На Півночі температура повітря в світлий час доби застигне на позначці -1...+1, і до -4 градусів вночі. Трохи тепліше буде на Заході - вночі близько нуля.

На Півдні очікується від + 3 до + 7 вдень і 0..+ 2 градуси вночі.

Синоптики попереджають про таку небезпеку, як ожеледь, для утворення якої завтра настануть просто ідеальні умови.

Зазначимо, згідно з народними прикметами, яка погода 25 грудня, таку й слід очікувати 31 грудня. Люди вірили, якщо виглянути в ніч на 25 грудня з вікна і побачити ясне небо, значить, зима буде холодною, а літо спекотним. Якщо за хмарами не видно зірок, слід чекати теплу зиму і дощове літо.

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