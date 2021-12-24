Згідно з даними Укргідрометцентру, у суботу, 25 грудня, у день Католицького Різдва, половину території України накриє крижаний дощ з мокрим снігом. Зокрема, рясні опади очікуються на Заході, Півночі та Сході. Центральним та південним регіонам пощастить трохи більше - тут стоятиме переважно ясна погода.
Після сильних морозів нижче десяти градусів, в Україну напередодні Різдва нарешті прийшло потепління.
Максимально, стовпчики термометрів опустяться на Сході - вдень тут буде від -1 до +1 градуса, а вночі до -6.
На Півночі температура повітря в світлий час доби застигне на позначці -1...+1, і до -4 градусів вночі. Трохи тепліше буде на Заході - вночі близько нуля.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Мірзоян натякнув на проблеми в шлюбі з Тонею Матвієнко: "Насторожує..."
Хвороба забрала життя зірки "Вулиці розбитих ліхтарів", його любили багато хто: "Важко з цим змиритися"
До метра снігу і морози: зима покаже українцям, на що здатна, названа дата зміни погоди
Союз "Холостяка" Добриніна з Дашею Квітковою опинився на межі розпаду, подробиці: "Збирала речі і йшла"
На Півдні очікується від + 3 до + 7 вдень і 0..+ 2 градуси вночі.
Синоптики попереджають про таку небезпеку, як ожеледь, для утворення якої завтра настануть просто ідеальні умови.
Зазначимо, згідно з народними прикметами, яка погода 25 грудня, таку й слід очікувати 31 грудня. Люди вірили, якщо виглянути в ніч на 25 грудня з вікна і побачити ясне небо, значить, зима буде холодною, а літо спекотним. Якщо за хмарами не видно зірок, слід чекати теплу зиму і дощове літо.
Нагадаємо, Україну замете снігом, погода різко зміниться: синоптики попередили про небезпеку
Як повідомляла Politeka, кліматична зима застала зненацька киян: цього року зафіксували аномалію
Також Politeka писала, до метра снігу і морози: зима покаже українцям, на що здатна, названа дата зміни погоди