Після нетривалих морозів, які в деяких областях досягли -20 градусів, в Україну прийшло різке потепління – при цьому опади не перестають атакувати українські області.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на суботу, 25 грудня, коли мільйони людей святкуватимуть католицьке Різдво. В Україні цей день буде досить теплий порівняно з попереднім тижнем, коли температура опускалася до 10-15 градусів морозу.

Найтепліше буде в південних областях, де температура різко підніметься до 7-9 градусів. При цьому на Півдні буде сонячно і сухо.

У західних областях очікується сніг, місцями мокрий сніг, що переходить у дощ. Температура підніметься до 0-2 градусів.

У центральних областях буде 1-3 градуси і мокрий сніг, а ось на Сході затримається мінусова температура в районі -1 градусів. У східних областях в суботу теж очікується сніг. Винятком стане Запорізька область, де буде сухо, а стовпчики термометра прогріються до 2-4 градусів.

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