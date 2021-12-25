Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на суботу, 25 грудня, коли мільйони людей святкуватимуть католицьке Різдво. В Україні цей день буде досить теплий порівняно з попереднім тижнем, коли температура опускалася до 10-15 градусів морозу.
Найтепліше буде в південних областях, де температура різко підніметься до 7-9 градусів. При цьому на Півдні буде сонячно і сухо.
У західних областях очікується сніг, місцями мокрий сніг, що переходить у дощ. Температура підніметься до 0-2 градусів.
У центральних областях буде 1-3 градуси і мокрий сніг, а ось на Сході затримається мінусова температура в районі -1 градусів. У східних областях в суботу теж очікується сніг. Винятком стане Запорізька область, де буде сухо, а стовпчики термометра прогріються до 2-4 градусів.
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