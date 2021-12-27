Речниця Національної служби здоров’я України Лілія Гудзь розповіла, які ліки українці можуть отримати безкоштовно в будь-якій аптеці, якщо мають електронний рецепт від лікаря.

Як пише Politeka.net, в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" речниця НСЗУ Лілія Гудзь зазначила, що фінансування програми медичних гарантій збільшилося, тому список безплатних медпослуг та ліків розширився.

За її словами, виділили ще 33 мільярди гривень, що дозволило розширити список безплатних послуг в лікарнях. Так, українці мають право на безоплатні базові обстеження, лікування, аналізи, хірургічні втручання. Також сюди входить і так звана хірургія одного дня, коли людину не тримають в лікарні довше, ніж потрібно.

Окрім цього, розширився перелік доступних ліків, які можна безкоштовно або за невелику доплату отримати в аптеках.

"Додаються ще два захворювання - це ліки проти хронічного обструктивного захворювання легенів, електронний рецепт на них можна буде отримати й отримати ліки безоплатно в аптеці, а також хвороба Паркінсона", - зазначила Лілія Гудзь.

Також безкоштовні препарати можуть отриматилюди з розладами психіки, епілепсією, пацієнти, які перенесли інфаркт або інсульт, страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет. Отримати ліки можна в аптеці, пред’явивши фармацевту рецепт від сімейного лікаря.

Зауважимо, що тисячу гривень, яку отримають всі українці, які зробили дві дози вакцини, також можна витратити на ліки. Це можуть зробити люди пенсійного віку в будь-якій аптеці. Нагадаємо, що обіцяні Президентом України кошти вже почали надходити українцям через програму "Дія".

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