Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде зі снігопадами і сніговими заметами, в центральних і південних областях очікується сніг з дощем. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентрі, передавати Politeka.net.
Більше того, 28 грудня у зв'язку зі снігопадами, в горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
На дорогах країни ожеледиця.
Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде морозною. Температура повітря вночі -7 ... -12 градусів (на сході до -15 градусів), вдень -2...-7 градусів; у південній частині вночі -1...-4 градусів, вдень 2-11 градусів.
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На Закарпатті вночі буде мокрий сніг та дощ, Вдень без опадів, температура повітря вночі -2... -4 та вдень близько 0 градусів.
У Києві 28 грудня вночі та вдень очікується сніг. Температура повітря вночі -8 ... -10, а вдень -4... -6.
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