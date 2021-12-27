Жители Чернигова стали свидетелями аномальной погоды во время зимнего снегопада - во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.

Об этом сообщает в Facebook местная жительница Ольга Деркач, где она опубликовала соответствующий ролик (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"За свои 30 лет такое вижу в первый раз! Гроза во время снега!" – написала Ольга Деркач.

На видео можно заметить, как на улице идет сильный снегопад, во время которого внезапно сверкает молния и слышен раскат грома. Снег сыпал "стеной", небо потемнело, видимость была минимальной.

В издании ВВС рассказывала очевидица Елена Лазун, что внезапно раздался громкий взрыв и что-то блеснуло за окном.



"Мое первое мнение было, что это, возможно, что-то взорвалось — в доме или на предприятии. Настолько это было неожиданно — зимой, во время такого снегопада — и вдруг гром! Это было как в каком-то фантастическом фильме", — вспомнила она.

Старшие люди говорят, что это такая примета народная — если гром в декабре, то будет очень суровая зима. В социальных сетях много пишут о том, что это плохой знак.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.