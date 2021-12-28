Погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет со снегопадами и снежными заносами, в центральных и южных областях ожидается снег с дождем. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентре, передает Politeka.net.
Более того, 28 декабря в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
На дорогах страны гололедица.
Погода в Украине во вторник, 28 декаюря, будет морозной. Температура воздуха ночью -7… -12 градусов (на востоке до -15 градусов), днем -2…-7 градусов; в южной части ночью -1…-4 градусов, днем 2-11 градусов.
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На Закарпатье ночью будет мокрый снег и дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью -2… -4 и днем около 0 градусов.
В Киеве 28 декабря ночью и днем ожидается снег. Температура воздуха ночью -8… -10, а днем -4… -6.
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