Через довгі новорічні свята січень традиційно стає місяцем з одним з найдовших списків неробочих днів у році. Січень 2022 року не стане винятком.
Так, з 31 дня місяця 19 будуть робочими і 12 – вихідними.
Оскільки 1 січня випаде на суботу, вихідний день переноситься на понеділок. Таким чином, українці відпочиватимуть з 1 по 3 січня включно. Також три неробочих дні поспіль чекають людей на Різдво:з 7 по 9 січня включно.
Крім того, важливо пам'ятати, що 6 січня – за день до свята – робочий день буде скорочений на годину.
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Разом у січні очікуються такі святкові дати: Новий рік (1 січня), Святвечір (6 січня), Різдво Христове (7 січня), Старий Новий рік (14 січня), Хрещення (19 січня), День Соборності України (22 січня), День студента (25 січня).
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