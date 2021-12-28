У перший місяць 2022 року на українців чекають відразу 12 офіційних вихідних днів – з'явився повний список дат, в які люди будуть відпочивати.

Через довгі новорічні свята січень традиційно стає місяцем з одним з найдовших списків неробочих днів у році. Січень 2022 року не стане винятком.

Так, з 31 дня місяця 19 будуть робочими і 12 – вихідними.

Оскільки 1 січня випаде на суботу, вихідний день переноситься на понеділок. Таким чином, українці відпочиватимуть з 1 по 3 січня включно. Також три неробочих дні поспіль чекають людей на Різдво:з 7 по 9 січня включно.

Крім того, важливо пам'ятати, що 6 січня – за день до свята – робочий день буде скорочений на годину.

Разом у січні очікуються такі святкові дати: Новий рік (1 січня), Святвечір (6 січня), Різдво Христове (7 січня), Старий Новий рік (14 січня), Хрещення (19 січня), День Соборності України (22 січня), День студента (25 січня).

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