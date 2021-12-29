В Україні різко зростуть штрафи, які доведеться заплатити за незаконний збір трав, грибів та ягід: нові суми пені для порушників затвердив Кабмін.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Тепер штраф за незаконну рубку або пошкодження дерев складе від 257 гривень до 18300 Гривень в степовій зоні і від 227 гривень до 16800 в інших зонах.

Збір дикорослих квітів обійдеться порушникам в 30 гривень за одну квітку. За кілограм ягід доведеться заплатити 378 гривень, а горіхів – 1154 гривень.

Штраф за незаконний збір грибів складе 75 гривень за одиницю.

Особливо сильно зросли розміри штрафів за незаконне полювання і риболовлю. Наприклад, за вбитого без ліцензії оленя або кабана браконьєри заплатять 30300 гривень, а за одного виловленого представника гібрида осетрових – 12500 гривень.

При цьому в Мінохорони навколишнього середовища підкреслили, що всі ці штрафи стосуються тільки природно-заповідного фонду. В уряді просто переглянули розміри пені, які до цього були встановлені ще в 2013 році. Постанова, що набрала чинності, не передбачає введення ніяких нових обмежень або заборон на використання природних ресурсів.

Підкреслюється, що в заповідних зонах про заборони українцям нагадають спеціально встановлені таблички, а також служба охорони. У міністерстві зазначають, що таким чином випадковий збір грибів або ягід у таких зонах вкрай малоймовірний.

Українцям нагадали, що вони все ще можуть збирати гриби і ягоди в межах національних природних парків і біосферних заповідників. Однак, тільки за умови, що зібрані ресурси не підуть на продаж.

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