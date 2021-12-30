Сильні морози зі сніговими заметами - поки в минулому, на Новий рік українців чекає потепління з рясними опадами

Синоптики Укргідрометцентру розкрили, яка погода буде в Україні в останній день у році, в п'ятницю, 31 грудня. Так, опади так чи інакше пройдуть по всій країні. Захід заллє дощами, Північ, Центр і Південь очікує сніг з дощем, а ось на Сході йтиме мокрий сніг.

На Заході стовпчики термометрів покажуть вдень до 4-5 градусів зі знаком плюс і вночі місцями підморозить до -3.

На Півночі і в Центрі в світлий час доби очікується від -1 до -3 градусів, вночі мороз посилиться до -7.

На Півдні вдень близько нуля, а вночі до -3.

На Сході стовпчики термометрів застигнуть вдень на рівні -2...-4, а вночі може вдарити 10-градусний мороз.

У Києві 31 грудня температура вночі буде -3...-5 градусів, а вдень -1...+1. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду, вночі - сніг, вдень - мокрий сніг з дощем.

Додамо, за даними відомого синоптика Наталії Діденко, 31 грудня-1 січня в Україні очікується відлига і невеликі "плюси".

"Візьміть до уваги: атмосферний тиск буде скакати, ожеледиця буде підстерігати, мокрий сніг і дощ будуть нервувати водіїв і псувати нове взуття - а нам потрібно бути здоровими, з ясною головою і на міцних ногах", - попередила Діденко.

Нагадаємо, що морози продовжать випробовувати українців, але опади відступлять: якою буде погода в регіонах

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