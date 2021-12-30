Синоптики Укргідрометцентру розкрили, яка погода буде в Україні в останній день у році, в п'ятницю, 31 грудня. Так, опади так чи інакше пройдуть по всій країні. Захід заллє дощами, Північ, Центр і Південь очікує сніг з дощем, а ось на Сході йтиме мокрий сніг.
На Заході стовпчики термометрів покажуть вдень до 4-5 градусів зі знаком плюс і вночі місцями підморозить до -3.
На Півночі і в Центрі в світлий час доби очікується від -1 до -3 градусів, вночі мороз посилиться до -7.
На Півдні вдень близько нуля, а вночі до -3.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
"Холостяк" Михайлюк розтанув від палких поцілунків відомої моделі: кадри довгоочікуваної зустрічі
Могилевська і Білик приголомшили зовнішністю на блакитному вогнику: "Ірина вже як Майкл Джексон"
Олег Винник висловив, що думає про перемогу Melovin'a на шоу "Маска": "Особисто я був..."
Спливли моторошні подробиці трагедії з українським головлікарем: "Був ще живий"
На Сході стовпчики термометрів застигнуть вдень на рівні -2...-4, а вночі може вдарити 10-градусний мороз.
У Києві 31 грудня температура вночі буде -3...-5 градусів, а вдень -1...+1. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду, вночі - сніг, вдень - мокрий сніг з дощем.
Додамо, за даними відомого синоптика Наталії Діденко, 31 грудня-1 січня в Україні очікується відлига і невеликі "плюси".
"Візьміть до уваги: атмосферний тиск буде скакати, ожеледиця буде підстерігати, мокрий сніг і дощ будуть нервувати водіїв і псувати нове взуття - а нам потрібно бути здоровими, з ясною головою і на міцних ногах", - попередила Діденко.
Нагадаємо, що морози продовжать випробовувати українців, але опади відступлять: якою буде погода в регіонах
Як повідомляла Politeka, доведеться ходити з парасолькою: погода на новорічні свята засмутить киян, прогноз
Також Politeka писала, що п'ять областей України постраждають від змін клімату: кому загрожують руйнівні втрати