Цього року на субсидії додатково виділили 12 млрд гривень, але допомогу на оплату комуналки як і раніше можуть отримати не всі.

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко озвучив основні причини відмови у виплаті субсидій.

За його словами, фінансову допомогу не отримають ті громадяни, у яких є заборгованість понад три місяці з оплати послуг ЖКГ. Однак, заборгованість можна опротестувати в суді (в цей період субсидія буде виплачуватися як зазвичай) або реструктуризувати борги - тоді з'явиться шанс все ж отримати допомогу.

Крім того, типовою причиною відмови є наявність депозитів, а також володіння кількома об'єктами нерухомості, особливо в містах.

Також, зазначив Музиченко, є розуміння того, що в багатьох сім'ях присутні ті, хто є працездатним, але ніде не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості.

За словами заступників міністра, на сьогодні понад 200 тисяч домогосподарств, які подали заяву на субсидію, не пройшли перевірку. Але в той же час це не означає, що вони назавжди втратили можливість отримувати допомогу від держави. Ситуація може помінятися в будь-який момент.

"Наприклад, у людини раніше був депозит, а тепер ні. І так далі", — уточнив Музиченко.

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