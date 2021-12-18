Про плани підвищити субсидії українцям на оплату комуналки повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, коли підводив підсумки року, виступаючи в Раді.

Так, у своєму звіті перед народними депутатами Шмигаль заявив, що в опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 грн і вище.

«В опалювальному сезоні 2020/21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021/22 років очікується на рівні 2000 грн і вище», — повідомив прем'єр.

Зазначимо, у держбюджеті на 2022 рік заклали 38,4 млрд гривень для субсидій - менше, ніж українцям знадобилося в 2021 році (у жовтні Рада, нагадаємо, направила додаткові 12 млрд гривень на субсидії).

Шмигаль додав, що в 2021 році була завершена реформа житлових субсидій і з травня фінансова допомога на оплату комуналки виплачується виключно в готівковій формі. А також, що більшість субсидіантів не подавали заявки і виплати були перепризначені їм автоматично.

Раніше ми писали, що в Україні найбільш незахищеним категоріям громадян спростили ряд правил призначення субсидій. Грошову допомогу на оплату комунальних послуг можуть отримати жителі населених пунктів на лінії зіткнення з російською агресією, власники саморобного транспорту або мотоциклів, а також люди в декретній відпустці та особи, які купили житло за бюджетні гроші.

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