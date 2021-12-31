Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заяву заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич.
Так, на новорічні свята українці не зможуть зробити вакцину від covid-19, оскільки закриють центри вакцинації. Це рішення прийняли для того, щоб дати медичним працівникам відпочити. Варто відзначити, що раніше, в офісі Президента повідомляли, що не збираються цього робити.
В інші дні центри вакцинації працюватимуть у звичайному режимі. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна через контакт-центр МОЗ.
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Нагадаємо, з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені українці зможуть отримати фінансову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн)
Гроші можна буде витратити на початок власного бізнесу, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").
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