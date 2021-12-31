Українці не зможуть зробити вакцину проти Covid-19, у МОЗ розповіли чому.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заяву заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич.

Так, на новорічні свята українці не зможуть зробити вакцину від covid-19, оскільки закриють центри вакцинації. Це рішення прийняли для того, щоб дати медичним працівникам відпочити. Варто відзначити, що раніше, в офісі Президента повідомляли, що не збираються цього робити.

В інші дні центри вакцинації працюватимуть у звичайному режимі. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна через контакт-центр МОЗ.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені українці зможуть отримати фінансову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн)

Гроші можна буде витратити на початок власного бізнесу, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги").

Раніше повідомлялося, тисячу за вакцинацію припиняють виплачувати у 2021-му році: "Тим, хто подасть заявку після 29 грудня..."

Також, у Кабміні проговорилися, що буде з тотальним локдауном в Україні: "Вакцинація дозволила..."

Politeka розповідала, закриття пунктів вакцинації: у МОЗ терміново попередили про новий графік